Günün galipleri YDÜ ve UKÜ

Hentbol U18 erkekler’de dün gündüz oynanan karşılaşmalarda YDÜ-MGA ve UKÜ – Alayköy maçları oynandı. Günün ilk karşılaşmasında RA 25’de oynanan YDÜ- MGA maçını 26-24 YDÜ kazandı. Mücadelenin ilk devresini rakibi MGA karşısında 15-12 önde kapatan YDÜ, karşılaşmayı da 26-24 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti. YDÜ’de Tuğberk 9 golle maçı tamamlarken, MGA’da 14 gol kaydeden Ömer Daş maçın en skorer ismi oldu. Günün ikinci karşılaşması Necati Taşkın’da oynandı. UKÜ ile Alyaköy’ün mücadelesinde çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanan 14-12 skorla UKÜ oldu. İlk devresini Alayköy’ün 9-8 önde kapattığı karşılaşmayı kazanan UKÜ olurken, Alayköy’de 8 golle Salih maçın en golcü ismi oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 09:53