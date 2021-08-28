Günün maç programı

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28/08/2021

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Günün maç programı

KKTC'de futbolda yeni sezona yönelik takımların çalışmaları devam ederken, hazırlık karşılaşmaları da aralıksız devam ediyor.

Hazırlık maçlarında günün programı:

28 Ağustos Cumartesi

Küçük Kaymaklı – Gönyeli: Şht Hüseyin Ruso Stadyumu: Saat 17:30

Cihangir – Binatlı: Cihangir Sahası: Saat:17:30

Hamitköy – Girne Halk Evi: Hamitköy Esat ErdoğmuşSahası: Saat 17:30

Düzkaya – Yenicami: Nihat Bağcır Sahası: Saat 17:30

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: Güzelyurt Üner BerkalpStadyumu: Saat 17:30

Mesarya – Karşıyaka: Paşaköy 100. Yıl Sahası: Saat 17:30

Değirmenlik – Bostancı Bağcıl: Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu: Saat 17:30

Mormenekşe – Maraş: Mormenekşe Cemal BalsesStadyumu: Saat 17:30

Dörtyol – İncirli: Dörtyol Sahası: Saat 17:30

Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadyumu: Saat 17:30

28/08/2021 10:59
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TAGS: spor, futbol, maç
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