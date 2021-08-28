Günün maç programı
28/08/2021
KKTC'de futbolda yeni sezona yönelik takımların çalışmaları devam ederken, hazırlık karşılaşmaları da aralıksız devam ediyor.
Hazırlık maçlarında günün programı:
28 Ağustos Cumartesi
Küçük Kaymaklı – Gönyeli: Şht Hüseyin Ruso Stadyumu: Saat 17:30
Cihangir – Binatlı: Cihangir Sahası: Saat:17:30
Hamitköy – Girne Halk Evi: Hamitköy Esat ErdoğmuşSahası: Saat 17:30
Düzkaya – Yenicami: Nihat Bağcır Sahası: Saat 17:30
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: Güzelyurt Üner BerkalpStadyumu: Saat 17:30
Mesarya – Karşıyaka: Paşaköy 100. Yıl Sahası: Saat 17:30
Değirmenlik – Bostancı Bağcıl: Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu: Saat 17:30
Mormenekşe – Maraş: Mormenekşe Cemal BalsesStadyumu: Saat 17:30
Dörtyol – İncirli: Dörtyol Sahası: Saat 17:30
Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadyumu: Saat 17:30