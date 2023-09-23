Gupse Özay: Bu bebek bizim değil

Uzun bir süredir kızı Jan Asya ile ilgilenen ve senaryo çalışmalarına devam eden Gupse Özay, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa açıklık getirdi.

Daha önce Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi filmlere imza atan Gupse Özay, şu sıralar üzerinde çalıştığı Lohusa filmiyle gündemde. 2020'de Çeşme'de Barış Arduç ile nikah masasına oturan oyuncu geçtiğimiz yıl kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Oyuncu sosyal medyada paylaşılan bir kareyle ilgili açıklama yaptı.

Özay, "Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın" dedi.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basan kızlarına aile arasında bir doğum günü partisi düzenlemişti. Partiden kareler sosyal medyada paylaşıldı.