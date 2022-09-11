Gupse Özay ile Barış Arduç bebeklerinin ismini açıkladı

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11/09/2022

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Gupse Özay ile Barış Arduç bebeklerinin ismini açıkladı

İki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Özay, kızının adını da açıkladı

Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay bebeklerine kavuştu.

Deliha setinde tanışan ikili, 2020 yılında evlenmişti.

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.

Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

Önceki gün bebekleri dünyaya gelen çiftten Gupse Özay, kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu bebeğine "Jan Asya" adını verdiklerini paylaştığı fotoğrafla açıkladı.

 

11/09/2022 20:26
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TAGS: Gupse Özay ile Barış Arduç bebeklerinin ismini açıkladı
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