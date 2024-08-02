Gürcafer 3 gün daha poliste tutuklu

Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme, İrtikap, Menfaat Temini İçin Sahte, Gerçek Dışı veya Hukuka Aykırı Evrak Düzenleme, İmzalama, Tasdik Etme veya Verme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme suçlarıyla tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Cafer Gürcafer aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı. Aynı zamanda soruşturma kapsamında Mustafa Tutar da tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Mustafa Tutar hakkında da 3 gün tutukluluk emri verildi.

Ayrıca, aynı suçlamalardan dolayı tutuklu bulunan KTİMB çalışanı Hasan Akar ve Nejdet Tunççağ da yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede Akar ve Tunççağ teminata bağlandı.