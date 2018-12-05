Gürcafer: Açıkta işçi çalıştırmayın, sel olursa iş araçlarını yardıma yollayın"

Açıklama şöyle:

“Kötüleşen hava şartları nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile biraraya gelerek inşaat faaliyetleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk.

Sayın Bakan ile yaptığımız görüşme ve KKTC Meteoroloji Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda 5 Aralık Perşembe ve 6 Aralık Cuma günleri hava şartlarının daha ağır olma olasılığının yüksek olduğu kanaatine vardık.

Çalışma Bakanımız ile yaptığımız görüşme neticesinde, üzücü bir olay yaşanmaması adına bir takım önlemler alınması ve bu amaçla üyelerimize yönelik uyarı yapılması hususunda görüş birliğine vardık.

Buna göre, faal olan tüm müteahhit firmalarımızı, açıkta işçi çalıştırmamaları, taşıma yapan iş araçlarını mecbur kalmadıkça trafiğe çıkarmamalarını, araçların trafiğe çıkması zorunlu olduğu durumlarda hava koşullarının ağırlaşması durumunda seyirden vazgeçmeleri, kapalı alanda çalışacak olan firmalarımızdaki şantiye şeflerimizin iş sağlığı ve güvenliği hususunda her zamankinden daha dikkatli olmaları, hava şartlarında aşırı olumsuzluk yaşanması durumunda çalışmaya son vermeleri, ayrıca tüm bölgelerde yaşanabilecek sel veya benzeri doğal afet durumlarında bölgeye en yakın araçlarla sivil savunma ekiplerine yardımcı olmaları hususunda hassas davranmalarını önemle duyururuz.”