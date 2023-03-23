Gürcafer, açtı ağzını yumdu gözünü

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın havaalanından kazandığı paranın bir kısmını kullanmak sureti ile havaalanı inşaatını devam ettirdiği bilgisini aldıklarını kaydetti. Gürcafer, “Böyle yatırımı nenem de yapar!” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklamaları aynen şöyle:

“Yaptığımız araştırmalara ve edindiğimiz bilgilere göre, Turanlı, havaalanından kazandığı paranın bir kısmını kullanmak sureti ile havaalanı inşaatını devam ettirdi. BÖYLE YATIRIMI NENEM DE YAPAR!

Havaalanının ihalesi ile ilgili şartname ortada ne zaman başlayacağı ne zaman sonuçlanacağı ve kimin tarafından yapılacağı açıkça şartnamede belirtilmiştir. Bunlara uymadığı, Kıbrıs’taki hukuku hiçe sayarak kendi başına buyruk işler yaptığı, mahkeme kararı ile de teyit edilmiştir.

Kıbrıs Türkü ve sivil toplum örgütleri, ülke için faydalı olan, bu ülke hukukuna saygı göstererek, bu ülke insanına saygı göstererek bu ülkede yatırım yapan tüm yabancı yatırımcıları baş tacı etmesini çok iyi bilmiştir. Etrafına baksın, birçok örnek işletme görecektir.

Yatırım yapmaya başladığı günden bugüne değin ismi sürekli gecikmeyle, sürekli sözleşme ihlaliyle, sürekli vergilerini ödememekle anılmıştır, sürekli yüz milyonlarca TL vergi muafiyeti istemekle anılmıştır.

Turanlı’nın yaptığı ihlaller neticesinde yarattığı koşullar işin başında şartnamede olsaydı bu ihaleye birçok işletme talip olacaktı.

Kıbrıs Türkü sapla samanı ayırmasını çok iyi bilir. “Aklı evveller ve iki serseri” diyerek bizi kastediyorsa, lafı aynen kendisine iade ediyorum.”

Havaalanından aldığı parayı ve harcadığı paraları açıkça ortaya koysun. Biz kurum olarak havaalanına talibiz. Beğenmiyorsa gelsin yaptığı yatırımı kendisine verelim. Güle güle gitsin.”

Bu habere tepkiniz:



23/03/2023 17:48