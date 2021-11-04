Gürcafer: Ayfodi tepesinin delik deşik edilmesi umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır

ads ads ads ads
04/11/2021

ads
ads
ads
Gürcafer: Ayfodi tepesinin delik deşik edilmesi umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır

Büyükkonuk bölgesinde, Ayfodi Dağı’nın eteklerinin taş ocağı olarak kullanılmasına tepkiler artıyor. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ayfodi Dağı’nın eteklerindeki taş ocağının derhal kapatılmasını istedi.

Gürcafer, söz konusu doğa katliamına karşı tepkisini şu sözlerle ifade etti: Ayfodi eteklerindeki taşocağı derhal kapatılmalı. Mevcutların bile rehabilite edilmesi gerekirken Eko turizmin merkezi Büyükkonuk beldemizin sembolü olarak bilinen Ayfodi tepesinin en iyi şekilde korunması gerekirken hala daha delik deşik ediliyor olması; umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır. Derhâl durdurulmalıdır.”

04/11/2021 12:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ayfodi Dağı, Cafer Gürcafer,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.