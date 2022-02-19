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Gürcafer: Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi

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19/02/2022

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Gürcafer: Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi

Kıbrıs Türkü önemli bir değerini daha yitirdi. İnşaat sektörünün duayeni, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eski Başkanlarından Burhan Yetkili hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Gürcafer’in mesajı şöyle: Yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bu küçücük ülkemizde hepimizin yetişmesinde büyük katkıları olan bir büyüğümüzü, bir abimizi, bir duayenimizi yitirdik. Hayatı boyunca sektörümüzün gelişmesine ışık tuttu. İyi bireyler olmamızın ne anlama geldiğini öğrenmemizde emeği oldu. Hoşgörüyü, saygıyı, doğruluğu, dürüstlüğün ne anlama geldiğini ömrün buyunca bizlere anlatmakla geçti. Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi. Toplumumuz bir değerini yitirdi. Başımız sağ olsun.

19/02/2022 18:32
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