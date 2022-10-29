Gürcafer, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürcafer, Türk Milleti’ne bırakılmış en değerli miras olan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve güçlü varlığının Kıbrıs Türk halkına da güç verdiğini kaydetti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm bağımsızlık mücadelesi kahramanlarını minnet ve rahmetle anar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı kutlarım” dedi.

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29/10/2022 16:23