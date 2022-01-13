Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı
13/01/2022
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Yaşamını Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 38’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu yıldönümünde kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.