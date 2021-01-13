Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı

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13/01/2021

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Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’inci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümleri dolaysıyla anma mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaşamlarını adayan iki lideri saygı ve rahmetle andığını ifade eden Gürcafer, mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumuna “önderlik yapmış değerli bir lider” olduğunu, Denktaş’ın ise “ömrünü Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı” olduğunu söyledi.

13/01/2021 18:47
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TAGS: Cafer Gürcafer, KKTC, haberkibris
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