Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş’ı andı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkünün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gürcafer mesajında, 15 Ocak 1984’te hayatını kaybeden Dr. Fazıl Küçük’ün toplumuna önderlik yapmış, toplumla birlikte mücadele etmiş çok değerli bir lider olduğunu kaydetti.

13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Rauf Raif Denktaş’ın ise ömrünü Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Cafer Gürcafer, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaşamlarını adayan, Lider Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 39’uncu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 11’inci yıldönümünde kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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13/01/2023 15:56