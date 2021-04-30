Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yayımladığı mesajında, Covid-19’un çalışma hayatını ve ekonomiyi derinden etkilediğini belirterek, “işverenlere bu noktada düşen görev, emekçilere sahip çıkmaktır” ifadelerine yer verdi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını diledi, “tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutlarım" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında işverenlere de çağrıda bulunan Gürcafer, “Emeğe ve emekçilere saygı gösterelim, 1 Mayıs’ta çalışanlarımıza tatil verelim” dedi.

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30/04/2021 17:35