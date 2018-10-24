Gürcafer, Eyleme katılım çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği başkanı Cafer Gürcafer, Tufan Erhürman Başbakanlığında kurulmuş olan hükümetle, kurulduğu günden günümüze değin temaslarının devam ettiğini, gelinen noktada birçok söz verilmiş olmasına rağmen tüm sözlerin havada kaldığını belirtti.

Gürcafer, son olarak 9 Ekim 2018 tarihinde Birlik Yönetim Kurulunun eylem kararı alarak eylem tarihini ilan etmesinin ardından, hükümetin talebi ve bir hafta zaman istemiş olmasının neticesinde eylemlerini bir hafta süreyle askıya aldıklarını söyledi. Gürcafer buna karşın bu süre içerisinde hiçbir çözüm üretilmediğini ifade ederek 22 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, araçlı eylem yapma kararı aldıklarını söyledi.

Gürcafer, “Eylemimizin başarıya ulaşabilmesi için üyelerimizin katılımı büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle siz değerli üyemizin olabildiğince iş makine ve araçlarınızla, 26 Ekim 2018, Cuma sabah saat 08.30’da belirlenen buluşma noktaları olan Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda, lefkoşa’da düzenlenecek eyleme katılmak için hazır bulunmanızı rica eder saygılar sunarım.”