Haber Kıbrıs- Özel

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Günaydın Haber Kıbrıs programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Cafer Gürcafer, Kıbrıs’ta yapılacak işlerle ilgili Türkiye’deki inşaat şirketleriyle iş yapılacak olmasından dolayı eyleme gideceklerini söyledi.

Cafer Gürcafer, ülkeye gelecek firmaların şantiyelerine ve iş yaptıkları yerlere iş araçlarını bırakacağını belirterek, “Anahtarları da başbakana bırakacağım. Bir daha tartışılmamak üzere bu iş temize havale edilecek” dedi.

Gürcafer, “İki boru çalıp eylem yapacağımızı beklemesinler. Bu kez tepkimiz sert olacak. Ya biz, ya da hükümet ve gider bu sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, yaptıklarının Türkiye karşıtlığı veya vatan hainliği olmadığını hak arama olduğunu vurguladı.

İşte Cafer Gürcafer’in açıklamalarından satır başları:

Moral bozukluğu ve öfke içindeyiz.

Bu kadar zaman sustuk. İnşaat sektörü yaklaşık 60 sektörü besler. Bunları dile getirdiğimiz için vatan haini olarak anılacaksak avazımız çıktığı kadar bağıracağız.

Ekonomik örgütler platformu olarak 4 ay önce Ankara’ya gittik. Türk müteahhitler tarafından yarım bırakılan köy yollarına talip olduk. Neden bize verilmediğini sorguladık.

Orada bizimle ilgili yalan yanlış bilgilere sahip olunduğunu gördük. Kıbrıslı müteahhitlerin 'iş yapamaz, yarım bırakır ve pahalıdır' diye hakkımızda manipülasyon yapıldığını gördük. Bu söylemlerin nedeninin gelmiş geçmiş evet efendimcilerden kaynaklandığını gördük.

Bizde 5 liraya iş başlarsa 5 veya 5 buçuk liraya biter. Türkiye’de ise 5 liraya başlar 25 liraya biter. Bu yapı, müteahhidi ve müttehitten beslenen siyasileri besler.

Bize uygulanmıyor ancak Türkiye’den gelen inşaat şirketlerine yakıt fonsuz veriliyor. Geçmişte bir firma 1 milyon yakıt alma imkanı vardı ancak 5 milyon aldı ve kullanmadığını piyasaya sattı.

Türkiye’ye gidiyorum 2 günlük temaslarım olacak. Gündemimde bu konu da var.

Sözleşmeler yapıldı işler firmalara verildi geri dönülmez ancak peşini bırakmayacağız.

Şantiyelerine ve iş yaptıkları yerlere iş araçlarını bırakacağım anahtarları da başbakana bırakacağım. Bir daha tartışılmaması için bu iş temize havale edilecek.

Bugüne kadar müteahhitler anavatana dil uzatırım yanlış anlaşırım diye sustu ancak aptal yerine konuluyoruz.

Benim siyasetçim seçilmekten başka bir şey düşünmez. Ülkede yaşayanlar ayakta durmak için uğraşıyor. Karşı taraf da kendi yandaşına iş verdi.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde bulunan tüm imkanlar adil ve toplum lehine adımlar atılması gerekirken elindeki işler karşıya ver. Bu kabul edilemez.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 5 saat toplantı yaptık. Söylediklerimiz anlamsız olsa bu kadar saat bizimle görüşmezdi. Bizi orada karayolları yetkilileriyle görüştürdü. Bizim siyasetçimiz ise üzerine düşen görevi yapmadı.

İki boru çalıp eylem yapacağımızı beklemesinler. Ya biz ya hükümet gider bu sorun çözülür.

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08/06/2021 09:32