Gürcafer: İmar planı yapılmasını hep destekledik

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin emirname taslağı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında tansiyonun yükselmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm paydaşların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olması halinde sürecin toplumun yararına sonuçlandırılabileceğini vurguladı.

Gürcafer, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman desteklediklerini ve bunun için uğraş verdiklerini de sözlerine ekledi.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerini kapsayan, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman destekledik ve imar planının hazırlanması için uğraş verdik.

Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin imar planının yapılmasını desteklemekle beraber, 55/89 Sayılı İmar Yasası’nın da eş zamanlı olarak değiştirilmesi, daha pratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturularak ülkesel fiziki planın emrettiği sürede tüm ülke planlarının tamamlanmasına imkan vermesi de hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konudur.

19 Kasım 2018, Pazartesi günü Gazimağusa’da düzenlenmiş olan bilgilendirme toplantısında ortaya konan tepki ve endişe, geçmişte yapılan ve büyük zararlara sebep olan emirnamelerin yarattığı travmanın yansımasıydı. Toplantıdaki iş insanlarının sorgulamaları da rant elde etme çabası değil, zarar görme kaygısıyla yapılan sorgulamalardı.

Böylesi bir psikoloji içerisinde gerçekleşmiş olan toplantıda, Şehir Planlama Müdürü Sayın Türkmen Yiğitcan’ın Birlik üyemiz olan iş insanı Mete Boyacı’ya vermiş olduğu cevap kabul edilemez olmakla beraber, bu ifadelerin amacını aşan ve doğru ifade edilememiş olduğunu tahmin etmekteyim.

Vurgulamak isterim ki, birbirimizle barışık, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olursak bu süreci toplumun yararına ve en doğru şekilde sonuçlandırabiliriz. Aksi halde, tüm kesimler kaybeder, toplum kaybeder.

Bu süreçte, doğru tartışmaların yapılması ve toplumsal çıkarlar temelinde, tüm kesimlerin çıkarlarının örtüşmesi sağlanmalıdır. Sürecin doğru zemine oturtulması hususunda ise Sayın İçişleri Bakanına büyük görev düşmektedir.

Bize ve diğer tüm paydaşlara düşen görev ise masanın etrafında barışık bir şekilde oturarak sürece katkı koymaktır.”