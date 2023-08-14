Gürcafer: Kıbrıs için önemli bir ismi daha kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz

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14/08/2023

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Gürcafer: Kıbrıs için önemli bir ismi daha kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin (KTGB) kurucularından ve eski başkanlarından, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü'nün vefatı dolayısı ile başsağlığı mesajı yayınladı.
KTİMB Başkanı Gürcafer mesajında; Ergüçlü’nün basın camiasının çok önemli isimlerinden olduğuna değinerek, “Kıbrıs için önemli bir ismi daha kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.
Cafer Gürcafer, Ergüçlü’ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

14/08/2023 16:58
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TAGS: cafer gürcafer
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