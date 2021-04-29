Gürcafer: Kıbrıs sorununu çözebilmemiz kolay değildir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Genç TV’de “Er Meydanı” programında Mustafa Alkan’ın konuğu oldu, ekonomi ve Kıbrıs konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcafer, EÖP’ün defalarca, 2021 yılının kurtarılamaması halinde ülkeyi çok büyük bir felaketin beklediği uyarısında bulunduğunu belirterek 2021 yılının kurtarabilmesi için de toplumun yüzde 60’ının aşılanıp aşılanmış kişilere kapıları açmak gerektiğini, aşıya ulaşılması noktasında ne gerekiyorsa yapmasının şart olduğunu kaydettiğini belirtti.

EÖP’ün aşı gündemi ile geçtiğimiz aylarda Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette bu hususta çok ciddi bir lobi çalışması yaptığını ancak siyasetin EÖP’ün bu girişiminin devamını getiremediğini söyledi. Kaydettiğini söyledi.

Gürcafer, “Siyaset, eğer bizim başlatmış olduğumuz o baskıyı aynı tazikle devam ettirseydi bugün çok farklı bir noktada olacaktık” dedi.

Cafer Gürcafer, şunları kaydetti: “Dünyada yaşadığı travmadan dolayı cebinde milyonları olan ve dünyada sığınabileceği güvenli liman arayan milyonlarca insan var. Bu arayışla bakınan karar aşamasında olan milyonlarca kişi var biz bu insanlardan bir kısmını kazansaydık milyar dolar gelir elde edecektik. Bu bizi çok rahatlıkla pandemiden çıkarırdı. Buna tekrardan odaklanmamız lazım. Beni rahatsız eden ve üzen bugün dahi böyle bir çalışma görmüyorum. Hükümetin önceliği Türkiye bize para versin noktasında.

Eğer ki şu anda yalnızca satılmış olan evlerin devir harçlarından gelecek olan para neredeyse hükümetin Türkiye’den beklediği para kadarsa, onu organize etmezse biz hiçbir zaman kendi kendimize yeten bir yapıya sahip olamayız. Bu mantalite değişikliğini bu salgının geçmesiyle birlikte bu yaşananlardan ders çıkararak süratle yapmamız lazımdır. Bu yapıyla hiçbir yere varamayız.”

“BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN ÇÖZÜMDÜR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini ve ödemeye de devam ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir bir ekonomi, sorunsuz bir turizm için, direkt ulaşımın olması, limanlardan sorunsuz bir şekilde ihracat yapılabilmesi için federal bir temelde veya başka bir temelde bir çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“Çözümün sağlanması için de dünya ile barışık, uyum içerisinde hareket etmeye ihtiyacımız vardır” diyen Gürcafer, bu noktada endişeli olduğunu belirtti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in Kıbrıs konusundaki açıklamaları aynen şöyle:

“BARIŞ ANNAN PLANI DÖNEMİNDE HAVAYA UÇTU”

“Kıbrıs konusu, çok hassas bir konudur. EÖP olarak bu konuyu biz kendi aramızda değerlendirmedik. Ancak benim görüşüm; Kıbrıs sorunun çözüm arayışı her zaman en fazla Kıbrıs Tür tarafında oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden veya bizim onlara hediye ettiğimiz ama bunun nimetlerinden yararlanan, bu nimetlerinden yararlandıkça devamlılığını sağlamaya çalışan da Rum kesimi oldu. Bu da bir gerçektir. Annan Planı’na kadar geldik, biz ‘evet’ dedik. Eğer Rum tarafı da evet demiş olsaydı bugün Akdeniz’de barış gülleri çoktan büyümüş olacaktı. Doğu Akdeniz’deki kaynakların paylaşılması, ittifaklar…. olmayacaktı. Dolaysıyla barış o dönemde havaya uçtu. Bu bir realitedir.

“KIBRIS SORUNUNU ÇÖZEBİLMEMİZ KOLAY DEĞİLDİR”

Kıbrıs sorununu çözebilmemiz kolay değildir. Sanki burada federasyon, federal temelde bir çözüm, şurada da ayrı devlet temelinde bir çözüm var, ‘hangisini tercih edersiniz? Gelin de yarın bu olacak’ gibi algılanmaması lazımdır. Bir diğer değiş ile sanki bu kadar zaman eğer biz federasyonu değil de ayrı bir devlet olarak tanınmayı savunmuş olsaydık tanınacaktık. Böyle bir şey yoktu. Hiçbir zaman olmadı.

“KIBRISLI TÜRKLER ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOR”

Bizim ihtiyacımız olan çözümdür. Biz Kıbrıslı Türkler olarak çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödedik ödemeye de devam ediyoruz. Bizim sürdürülebilir bir ekonomimizin olabilmesi için sorunsuz bir turizmimizin olabilmesi için, direkt ulaşımımızın olabilmesi için, limanlarımızdan sorunsuz bir şekilde ihracat yapabilmemiz için, federal bir temelde olmaz başka bir temelde olur bizim bir çözüme ihtiyaç vardır. Çözümü sağlayabilmemiz için de dünya ile barışık, uyum içerisinde hareket etmeye ihtiyacımız vardır. Benim endişem bu noktadadır. BM parametrelerine göre biz federasyonu yıllarca savunduk, Cenevre’de Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız orada iki devletliliği savunuyor. Eğer ki bu kabul görürse, bu da bir çözümdür. Ama ben bunun kabul görmeyeceği endişesi taşıyorum ve bunun karşılığında da hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal yaşantımız olarak çok ağır bedeller ödeyeceğimiz endişesi taşıyorum.”

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29/04/2021 17:21