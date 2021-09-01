Gürcafer: Kıbrıs'ta çözüm mücadelesinden vazgeçilmemelidir

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01/09/2021

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Gürcafer: Kıbrıs'ta çözüm mücadelesinden vazgeçilmemelidir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürcafer, mesajında, Kıbrıs'ta çözüm mücadelesinden vazgeçilmemesi gerektiğine işaret ederek “Gelecek kaygısı olmaksızın yaşamanın garantisi kalıcı çözümdür. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz”dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde savaşların ve gerginliklerin devam ettiğine dikkat çeken KTİMB Başkanı Gürcafer, “Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

 

01/09/2021 19:18
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TAGS: Cafer Gürcafer, haber, kıbrıs, mütahhitler,
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