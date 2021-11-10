Gürcafer: Laik, demokratik ve çağdaş düzeni geleceğe taşımak görevimiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hem fikirleri hem de eylemleri ile dünyanın saygı duyduğu, örnek bir lider olduğunu kaydeden Gürcafer, Atatürk'ün mirası olan laik, demokratik ve çağdaş düzeni geleceğe taşımanın herkesin görevi olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Kıbrıs Türkü’nün Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacağını söyleyen KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” dedi.

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10/11/2021 14:58