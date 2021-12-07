Gürcafer: Maliye Bakanlığı 3 Maymunu Oynuyor

İnşaat müteahhitlerinin “kriz masası” çağrısı krize dönüştü.

İnşaatta devam eden işlerin ve imza aşamasında olan ihalelerin akıbetlerinin ne olacağı hususunda süregelen belirsizlik müteahhitlerin sabrını taşırdı.

“Hükümetin yaşanan gelişmeler karşısında kriz masası oluşturmasını bekliyoruz” çağrısına günlerdir muhatap bulamayan inşaat müteahhitleri, ifadelerini sertleştirdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bugün yaptığı yazılı açıklamada; Maliye Bakanlığının 3 maymunu oynadığını söyledi.

Devletle sözleşmesi olan müteahhitlerin iflasın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Gürcafer, “Bu defa kaderimizle baş başa kalmayı kabul etmeyeceğiz, acil toplantı çağrısı bekliyoruz” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in basın açıklaması şöyle:

“Ülke yangın yerine döndü, devletle sözleşmesi olan müteahhitlerimiz iflasın eşiğinde. Bir kriz masasının oluşmasını bekliyoruz. Ne arayan var ne soran var ne de sorulan sorulara cevap veren var. Maliye Bakanlığı 3 maymunu oynuyor. Gerginliğin üzerine gerginlik eklemek istemiyoruz. Çözüm üretmek istiyoruz. Çözüm üretebilmek için de masaya oturmak istiyoruz ama her zamanki taktik bu defa tutmayacak. Bu defa kaderimizle baş başa kalmayı kabul etmeyeceğiz. Acil toplantı çağrısı bekliyoruz.”

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07/12/2021 11:35