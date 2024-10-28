Gürcafer: Meclis Kilitlendi, Ekonominin Alarm Zilleri Çalıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı (KTİMB) Cafer Gürcafer, Meclis Başkanlığı krizinin ekonomiye ciddi zarar verdiğini kaydetti ve siyasetin bu krizi derhal hukukun üstünlüğüne saygılı bir biçimde çözmek zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Gürcafer, açıklamasında; “Meclis Başkanlığı krizi yalnızca bir başkan seçilmiş olması veya seçilmemiş olmasıyla sınırlı değil. Şu anda meclis kilitlenmiş durumdadır. Bu da ekonominin zor günlerden geçtiği bu günlerde acilen çıkması gereken yasaların çıkmayacağı anlamına gelmektedir. Siyasetin bu krizi derhal hukukun üstünlüğüne saygılı bir biçimde çözmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bizim için çözüm veya kabul edilebilir sonuç; meclisin işlevselliğini kazanması ve göstermesidir” ifadelerine yer verdi.

“SAĞIR SULTAN DUYDU”

“İş dünyasının meclisin verimsizliğine tahammül etmesini kimse beklemesin” diyen Gürcafer, “Çıkmasını beklediğimiz bir sürü acil yasa vardır. Ekonominin alarm zilleri sağır sultan tarafından dahi duyulur durumdadır” şeklinde konuştu.