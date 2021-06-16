Gürcafer: Müteahhitleri Ödeyin, Sarayınızı Daha Sonra Yaparsınız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 14 milyon TL kaynak ayrılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrıda bulundu.

Gürcafer, “Önce müteahhitleri ödeyiniz, sarayınızı daha sonra yaparsınız” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ciner Construction, Asin İnşaat, Destebaşı Construction, Gersa Construction, Manyeri Construction ve Tandoğan Construction isimli firmaların T.C. finansman kaynaklı projelerinden toplamda 7 milyon 188 bin 187,44 TL alacağı olduğunu kaydetti.

Cafer Gürcafer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a çağrımızdır. Önce 6 firmanın 2019 yılından beri alacaklı olduğu 7 milyon 188 bin 187,44 TL’lik ödemeyi yapın, sarayınızı sonra inşa edersiniz” dedi.

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16/06/2021 10:52