Gürcafer ödemelerin neden yapılmadığını sordu

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, onlarca projenin tamamlanmasına rağmen, hala gerekli ödemelerin yapılmadığını işaret ederek, söz konusu ödemelerin akıbetini sordu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı açıklama ile yapılmayan ödemelerin akıbetine ilişkin yetkililere soru yöneltti.

Kamuoyu önünde dayanma gücü kalmayan müteahhitler adına açıklama yaptıklarını kaydeden Gürcafer; Karpaz Meslek Lisesi Ek Derslik İşleri; 41 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Yapım Projesi, Ulukışla Çevre Duvarları Yapımı; Lapta Gençlik Kampı Tadilat İşleri, Derince Kültür Evi Çevresi, Halı Saha Alt Yapı Hazırlama, Basketbol Sahası Yapımı, Voleybol Sahası Yapımı, Çevre Düzenlenmesi, Çocuk Parkı ve Fitness Aletleri Alt Zemin Hazırlama Yapımı; Halı Saha Üst Yapı Hazırlama Projesi ve daha nice nice işlerin tamamlandığını işaret etti.

"AYLARDIR NEDEN ÖDEME YAPMIYORSUNUZ?"

Tamamlanan söz konusu projelerin ödemesinin yapılmaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a seslenen Gürcager, “Döviz karşısında eriyen alacaklarımızın ödenebilmesi için ne düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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15/06/2021 21:19