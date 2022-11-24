Gürcafer Öğretmenler Gününü Kutladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cafer Gürcafer şunları kaydetti:

“Büyük Lider ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister. Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır’ Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü candan kutlarım.”

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24/11/2022 14:35