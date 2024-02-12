Gürcafer: Önce okullar demediğimiz için, suçluyuz

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, okulların fazla ihmal edildiğini belirterek, "Biz müteahhitler de, sendikalar da, okul aile birlikleri de okulların ihmal edilmesine göz yumdu" dedi.

Kıbrıs Postası'nda Ulaş Barış'ın Gündem isimli programına katılan Gürcafer, "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Önümüdeki iki yıl boyunca okullarımızın alt yapısının güöçlendirilmesine hız vereceğiz" dedi.

Depreme karşı güvenlik temelinde okulların yapımı kadar, bakımının da önemli olduğunun altını çizen Gürcafer şunları söyledi:

"Okullarımızın yıkılıp da çozuklarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Keşke, hiçbir devlet ihalesine katılmasaydık da önceliğimiz okullar deseydik. Biz müteahhitler olarak bu farkındalığı kazandık. Şu anda kaynak da vardır. KKTC bütçesi içerisince oluşturulan fonlarla her okulumuza katkı sağlayacak bir yapı oluştu.

Artık, oluşturulan fonlarla tamamen okullarımıza yetecek kadar paramız birikti. 2 yıl içerisinde bu değişimi halkımıza yaşatacak, çocuklarımıza yakışan okullar kurabileceğiz."