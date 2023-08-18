Gürcafer: Örnek bir değerimizi yitirdik. Işıklar yoldaşın olsun Mehmet’im

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, DEV-İŞ’in eski başkanlarından Mehmet Seyis’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cafer Gürcafer, “Kıbrıs Türk toplumunun varlığında büyük emeği olan örnek bir değerimizi yitirdik” açıklamasında bulundu.

Gürcafer’in açıklamasının devamı şöyle: “Ömrünü yurduna, insanına ve insanlığa adamış, Kıbrıs Türk toplumunun varlığında büyük emeği olan örnek bir değerimizi yitirdik. Işıklar yoldaşın olsun Mehmet’im.”

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