Gürcafer soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalacak

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31/07/2024

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Gürcafer soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalacak

Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “İrtikap”, “Menfaat Temini İçin Sahte, Gerçek dışı veya Hukuka Aykırı Evrak Düzenleme, İmzalama, Tasdik Etme veya Verme ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme” suçlarıyla tutuklanan  Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve KTİMB çalışanı Zanlılar Hasan Akar ve Nejdet Tunççağ Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘ne getirildi. 
Zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.

31/07/2024 10:54
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