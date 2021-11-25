Gürcafer: Tamamen durmuş yatırım ve projelerin önü açılıyor

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, imar planının yürürlüğe girmemesinin 2,5 milyar dolarlık yatırımın önünü tıkadığını kaydederek, “Tamamen durmuş yatırım ve projelerin önü açılıyor” şeklinde konuştu.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Gürcafer, “En küçük projeye bile ihtiyaç duyduğumuz, kaynaklarımızı kıymetli değerlendirmek zorunda olduğumuz bir zamandayız. İmar planının KKTC ekonomisine nefes aldıracağından hiç şüphem yok” dedi.

İmar Yasası’nın çağ dışı kaldığını da ifade eden Gürcafer, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın, daha katılımcı, çağdaş bir yasa hazırlanmasına vesile olacağını ifade etti.

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25/11/2021 16:07