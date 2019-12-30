Gürcafer: Temennim ülke çıkarlarını gözetecek çalışmalar yürütülmesi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 2019 yılını ülke için büyük kayıp olarak değerlendirerek, yeni yılda, ülkeyi yönetenlerin “toplumsal birlikteliği sağlayacak siyaset üretmesini ve bireyselliği bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını gözetecek çalışmalar yürütmelerini” diledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cafer Gürcafer, 2019’da ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda dibe vurulduğu görüşünü ifade ederek “2019 yılı maalesef ülkemiz için büyük kayıp oldu. 2019 yılına girmeye birkaç gün kala yaşanan sel felaketi, Türkiye merkezli yaşadığımız ekonomik kriz, Crans Montana’da yaşanan büyük hayal kırıklığı kötü anılar arasında yer aldı” ifadelerine yer verdi.

Yeni yılın huzur ve refah dolu geçmesini dileyen Gürcafer, 2020’nin hem ülkeye hem de tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

30/12/2019 12:22