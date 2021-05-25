Gürcafer: Tüm Kesimlerin Kutlu Adalı’ya Sahip Çıkması Lazım

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Kutlu Adalı suikastına ilişkin açıklamalarının ülkede artık bir kırılma noktası olması gerektiğini kaydetti.

“Bir aydının öldürülmesine bile sahip çıkamazsan devletten bahsedemezsin, kargalar bile buna güler” açıklamasında bulunan Gürcafer, “Bu durumun bir halk hareketine dönmesi lazım ve en başta halkın değerlerine sahip çıkması lazım. Ancak bu şekilde siyaset halkı takip eder” dedi.

“SİYASETİN VERİMLİĞİ ARTMALI VE TEMİZLENMESİ GEREKİR”

“Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü günden beridir sorumlu bir vatandaş olarak hem aklımda hem kalbimde aynı duyguları hissediyorum” diyen Gürcafer, şunları söyledi:

“Bence her Kıbrıslı Türk de aynı duyguları hissetmeli. Bu hepimizin duyarlı olması gerektiği bir konudur. Bir aydınımız ve gazetecimiz bize doğruları anlatmak için cesurca adım attı, birilerinin hırsızlığını deşifre etti ve bu nedenle ‘vatan hainliği’ safsatası ile öldürüldü. Şimdi yine karanlık dünyanın başka bir bireyi bu yaşananları itiraf etti. Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı’nın çektiği acıları ve yaşadığı süreci takip ettiğini söyledi. ‘Bizi buraya gönderdiler öldürelim diye ama biz yapmadık’ diyor. Bundan daha açık bir şey yoktur. Tüm siyasiler, sağcısı, solcusu, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yani tüm kesimlerin Kutlu Adalı’ya sahip çıkması lazım. İhtiyacımız olan temizlenme arınma için bu kırılmayı yaşamamız lazım. Artık bu ülkedeki siyasetin verimliği artmalı ve temizlenmeli.”

Cafer Gürcafer, Peker’in Kutlu Adalı suikastına ilişkin itiraflarını GIYNIK Gazetesi’ne değerlendirdi.

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25/05/2021 14:04