Gürcafer: Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun

Gürcafer, Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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25/01/2020
HK

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Gürcafer: Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Depremde can kayıpları ve yaralıların olmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Gürcafer, “Deprem felaketinde hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Türkiye halkına başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

25/01/2020 17:31
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TAGS: Cafer Gürcafer, haber, kıbrıs, kktc
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