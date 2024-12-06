Gürcafer: Üyelerimiz “gazetecilik” kisvesinin altına saklanan kişilerce tehdit ediliyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, birlik üyelerinden reklam isteyen ancak reklam alamadığı için tehdit yoluna başvuran "gazetecilik" kisvesi altında kişiler olduğunu, bugün bir birlik üyesi inşaat firması sahibinin Mağusa’da polise giderek kendisini tehdit eden bu kişiden şikayetçi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Gürcafer, haber ve ifade özgürlüğüne sahip kıymeti ölçülemez olan Kıbrıs Türk basınında son zamanlarda türeyen bazı kişilerin, tehdit ve şantajla çıkar elde etmek için "gazetecilik" kisvesini kullandığını ancak bu kişilerin gazetecilik mesleğiyle uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.

Birlik üyelerinden son zamanlarda bu konuda ciddi şikayetler aldıklarını kaydeden Gürcafer, "Üyelerimize giderek reklam isteniyor. Her işletme ve reklam verenin olduğu gibi bizim üyelerimizin de hangi medya kuruluşlarına ne zaman reklam vereceği konusunda kendi inisiyatif ve özgürlükleri olmasına rağmen, reklam vermeyi tercih etmedikleri bazı mecraların sahipleri tarafından tehdit ve şantaja maruz bırakılıyor" dedi.

"BİR ÜYEMİZ BUGÜN POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU”

Gürcafer şunları kaydetti:

"Özgür ve tarafsız kimliğiyle doğru haber yapan Kıbrıs Türk basınını desteklemek, her kesimin olduğu gibi bizlerin de görevidir.

Biliyoruz ki; basını bağımlı bir ülke kalkınamaz ve özgürlüklerden bahsedemez.

Ancak ne yazık ki 'gazetecilik' mesleğini kötüye kullanmak isteyenler, reklam talep edip alamadıkları üyelerimizi 'hakkınızda kötü haber yaparız' diyerek tehdit edecek boyuta geldi.

Ayrıca bu kişiler, üyelerimize; 'Siyasetle bir sıkıntınız olursa bize gelin, hepsinin biz de ifşa edilecek gizli bilgileri' var diyecek kadar da ileri gitti.

Bugün bir üyemiz, uğradığı tehdit sonrası bu sözde gazete ve sahibi olan sözde gazeteciyi Mağusa Polis Müdürlüğü’ne şikayet etmiştir.

Polisimizin de gereğini yapacağına inancımız tamdır.

Bu vesile ile işini hakkıyla ve doğru şekilde yapan kıymetli Kıbrıs Türk basınını, içindeki bu sözde 'gazetecilere' karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim."