Gürcafer'den taziye mesajı

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22/01/2025

Gürcafer'den taziye mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Gürcafer, olayda yaralananlara da acil şifalar diledi.
Yangında can kayıpları ve yaralıların olmasından büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Gürcafer, “yaşanan yangın felaketi bizleri derinden üzmüştür. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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