Gürçağ, Güzelyurt Belediyesi’nin Çalışmalarını Yerinde İnceledi

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile belediyenin faaliyet alanlarını gezerek bilgi alan Gürçağ, bu kapsamda Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti.

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26/04/2021 15:28