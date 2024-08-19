Gürçağ sözünü sakınmadı: Cahillik

ads ads ads ads
19/08/2024

ads
Gürçağ sözünü sakınmadı: Cahillik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili İzlem Gürçağ, UBP ilçe seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Gürçağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle, sonuçları "cahillik" olarak nitelendirdi.

Einstein’a atfedilen bir sözle desteklediği mesajında, "Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler, cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar," ifadelerini kullandı.

Paylaşımın altına eklediği karikatürde ise, bir kişinin kesilen bir ağacı diktiği görülüyor. Bu metaforik anlatım, milletvekilinin seçim sonuçlarına dair sert eleştirisini gözler önüne seriyor. Gürçağ’ın bu sözleri, özellikle UBP içinde yankı bulacak gibi görünüyor.

19/08/2024 16:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.