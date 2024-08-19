Gürçağ sözünü sakınmadı: Cahillik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili İzlem Gürçağ, UBP ilçe seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Gürçağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle, sonuçları "cahillik" olarak nitelendirdi.

Einstein’a atfedilen bir sözle desteklediği mesajında, "Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler, cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar," ifadelerini kullandı.

Paylaşımın altına eklediği karikatürde ise, bir kişinin kesilen bir ağacı diktiği görülüyor. Bu metaforik anlatım, milletvekilinin seçim sonuçlarına dair sert eleştirisini gözler önüne seriyor. Gürçağ’ın bu sözleri, özellikle UBP içinde yankı bulacak gibi görünüyor.