HABER KIBRIS

Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili istifa etti

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14/06/2018

Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili istifa etti
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Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, partisinin lideri ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili istifa ettiğini açıkladı.

Kvirikashvili, iktidardaki partisi Gürcistan Rüyası’nın lideri ve eski başbakan Bidzina Vanişvili ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. 

"İktidardaki partinin lideri ile bazı anlaşmazlıklar yaşadık” diyen Kvirikashvili, “Şu an, partinin liderinin yeni bir kabine kurması için fırsat verilmesinin zamanıdır” dedi.

İstifa eden başbakan, "Gürcistan'a; ülkemizin birleşik, dinamik ve demokratik bir ülke olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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TAGS: Gürcistan, Giorgi Kvirikashvili, istifa, haber
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