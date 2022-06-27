Gürcistan, Rusya sınırını kapattı

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27/06/2022

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Gürcistan, Rusya sınırını kapattı

Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Gürcistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rusya ile sınır kapısı Kazbeqi, nehirlerin taşması ve yolun hasar görmesini nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Acil bir durum nedeniyle her türlü gümrük kontrol prosedürü askıya alındı. Şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan yolun bir bölümü hasar gördü" denildi.

Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı

Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Gürcü yetkililer, iki ülke arasındaki sınırın hava düzeldikten ve yol onarıldıktan sonra yeniden açılacağını söyledi.

27/06/2022 18:03
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TAGS: Gürcistan, Rusya sınırını kapattı
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