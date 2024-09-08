Gürcistan, Uluslar Ligi'ne fırtına gibi başladı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grubu'nda Gürcistan,Çekya'yı konuk etti. Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Gürcistan'a 3 puanı getiren goller 33. dakikada Khvicha Kvaratskhelia (penaltıdan), 53. dakikada Giorgi Chakvetadze, 63. dakikada Georges Mikautadze ve 66. dakikada Giorgi Kochorashvili'den geldi. Çekya'nın tek golünü ise 80. dakikada Lukas Kalvach attı.



Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Gürcüler, 1. Grup'taki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü Arnavutluk'a konuk olacak. Çekya ise aynı gün Ukrayna'yı ağırlayacak.

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