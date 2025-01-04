Gürcistan'da 25 kişi sınırı dışı edildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başkent Tiflis'teki protesto gösterilerine katılan 25 yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu kişilerin geçen yıl Kasım-Aralık aylarında Tiflis'teki protestolara katıldıkları ve mahkeme tarafından çeşitli idari cezalara çarptırıldıkları belirtildi.

9 FARKLI ÜLKEDEN ŞAHISLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Açıklamada, sınır dışı işlemleri başlatılan yabancı uyruklu şahıslar arasında İran, Türkmenistan, Sri Lanka, Mısır, Pakistan, Nijerya, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının bulunduğu ifade edildi. Son iki ay içerisinde, bu 25 kişi dahil olmak üzere toplamda 91 yabancı uyruklu şahsın Gürcistan’dan sınır dışı edildiği bildirildi.