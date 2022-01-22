Gürcistan’da günlük vaka rekoru kırıldı!

Gürcistan'da son 24 saatte kaydedilen 11 bin 39 yeni Covid-19 vakasıyla yeni bir rekor kırıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Gürcistan’da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. Gürcistan’da son 24 saatte 11 bin 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başladığı 26 Şubat 2020’den beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı da 1 milyon 41 bin 749’a yükseldi. Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 14 bin 673’e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 956 bin 627 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 4 bin 462 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugüne kadar ülkede Omicron kaynaklı bin 419 vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, “Omicron mutasyonu Gürcistan'da şimdiden baskın hale geldi ve tüm enfeksiyonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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22/01/2022 12:07