HABER KIBRIS

Gürcistan’da helikopter düştü: 3 ölü

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06/06/2019

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Gürcistan’da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan’ın Kazbegi ilinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis’e 3 saat mesafedeki Kazbegi ilinin Stepantsminda ilçesinde özel bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 yolcu ve pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilerek, helikopterin, “Kazbegi Rooms Hotel”e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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TAGS: Gürcistan
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