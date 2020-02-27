Gürcistan’da ilk korona vakası duyuruldu!

Gürcistan'ın Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 kişide Corona virüsü tespit edildiği bildirildi.

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27/02/2020

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Gürcistan’da ilk korona vakası duyuruldu!

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Türkiye’nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan’da ilk  korona  virüsü vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkedeki ilk  korona  virüsünün tespit edilidiği duyuruldu. Virüsün tespit edildiği kişinin İran’dan Azerbaycan’a oradan da Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldiği belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerindeki basın toplantısında ülkede henüz virüsün tespit edilmediğini belirtmişti.

Daha önce İran, Irak ve Yunanistan’da virüse yakalanan hastaların bulunduğu açıklanmıştı. Bu ülkeler içinde İran’da yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100’den fazka vakanın tespit edilmesi endişeleri artırıyor.

27/02/2020 09:41
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TAGS: Gürcistan, Corona vakası
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