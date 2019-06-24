Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti

Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul etti.

Tiflis'te geçen hafta açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesinin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturup konuşma yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bizina İvanişvili, düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Ayrıca seçimde baraj sisteminin de kaldırılmasına karar verdiklerini belirten İvanişvili, barajın sadece 2020 yıl için kaldırılacağını ve 2025'teki seçimlerde yine eskisi gibi yüzde 5 barajın uygulanacağını söyledi.

Gürcü milyarder iş adamı ve eski Başbakan İvanişvili, bu haftadan itibaren tüm siyasi partilerle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını belirtti.

TİFLİS'TEKİ GELİŞMELER

Protestocular, emniyet güçlerinin kendilerini dağıtmak için orantısız güç kullandığını savunarak başta İçişleri Bakanı'nın istifası olmak üzere, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve genel seçim sisteminde değişiklik yapılmasını talep ediyordu.

Binlerce kişi, Rus heyetinin 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesine katılmasını ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturup konuşma yapmasını protesto için parlamento önünde toplanmıştı.

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze, Azerbaycan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.