Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

Gürcistan'da seçim sonuçlarının açıklandığı toplantıda muhalefet temsilcisi Davit Kirtadze, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili'ye boya fırlattı.

Gürcistan'da seçim sonuçlarının açıklandığı toplantıda tansiyon yükseldi. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, muhalefet temsilcisi Davit Kirtadze'nin boyalı saldırısına uğradı. Kirtadze, Kalandarişvili'ye "Sen kara bir lekesin" diyerek yüzüne siyah boya fırlattı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Gürcistan’da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçları açıklanırken gerginlik doruğa çıktı. Toplantı sırasında Birleşik Ulusal Hareket temsilcisi Kirtadze, kürsüye yaklaşarak protestosunu gerçekleştirdi. Boya saldırısının ardından toplantı salonunda kaos yaşandı ve toplantıya ara verildi.

PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay anında Kirtadze’nin bir gözünün bandajlı olduğu görüldü. Kirtadze'nin saldırısı, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin tutuklu olduğu dönemde artan muhalif tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.