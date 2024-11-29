Gürcistan'da sokaklar karıştı

Gürcistan'da muhalifler, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği müzakerelerine dair aldığı kararı protesto ediyor.

Polis, parlamento binasının girişlerini kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Bazı göstericiler parlamentonun ön kapısını korumak için kurulan çelik bariyerine vurarak zarar vermeye çalışırken, binanın bir tarafını kuşatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisin müdahalesi üzerine geri çekilen göstericiler, parlamento binasına yakın Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak barikatlar kurdu.

Yerel basına göre olaylarda birkaç kişi gözaltına alındı.

Polis ile göstericiler arasındaki gerilim, Şota Rustaveli Caddesi'nde devam ediyor.

"YALAN DOLU BEŞ KARAR"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurdu.

Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır" açıklamasını yaptı.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen üç yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu beş kararı kabul etti" diye konuştu.

"ONURLU ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"

Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. AB'ye onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz" diye ekledi.

Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepki gösteren binlerce kişi Tiflis'teki parlamento binasının önünde toplanarak protesto gösterisine başladı.

"YABANCI AJAN" YASASI

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

SEÇİMDE USÜLSÜZLÜK İDDİASI

Avrupa Parlamentosundan (AP) 28 Kasım'da yapılan yazılı açıklamaya göre milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulundu.

AP milletvekilleri, AB'den Başbakan Kobakhidze dahil "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını istedi.