Gürcistan’daki Cumhurbaşkanı Seçimlerinde İlk Sonuçlar Açıklandı

Gürcistan’da düzenlenen Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sonuçlar açıklandı.

Sonuca göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 40,05 oy aldı.

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alması gerekiyor. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlar ise seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Jvania’nın basın toplantısından hemen önce basın toplantısı düzenleyen Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze de son aldıkları bilgilere göre seçimlerin ikinci turda Zurabişvili ile Vaşadze arasında geçeceğini kaydetti.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun oy sayım işlemleri devam ediyor.

AA/