Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da "devlet başkanı" seçimini Gunba kazandı

Sözde Abhazya Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu'nun Başkanı Dmitriy Marshan düzenlediği basın toplantısında, bölgede dün düzenlenen seçimlerinin ikinci turu hakkında bilgi verdi.

Badra Gunba ile Adgur Ardzinba'nın yarıştığını hatırlatan Marshan, oyların yüzde 54,73'ü alan Gunba'nın seçimlerden galip çıktığını aktardı.

"Tekrarlanan oylama sonucunda Badra Gunba, Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçildi." ifadesini kullanan Marshan, Ardzinba'nın ise oyların yüzde 41,54'ü aldığını belirtti.

Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Aslan Bjania, Kasım 2024'te siyasi tartışmalar nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Bjania'nın kararından dolayı Abhazya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu 15 Şubat'ta yapıldı.

İlk turda en çok oyu alan Badra Gunba ile Adgur Ardzinba seçimlerin ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

- Gürcistan'dan tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abhazya'daki sözde seçimlere tepki gösterildi. İlk turda da tepki gösteren Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus işgali altındaki Abhazya bölgesinde sözde devlet başkanlığı seçimlerini kınıyor. Bu, Gürcistan'ın, uluslararası alanda tanınan sınırları içerisindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmektedir."

Söz konusu bölgenin Rus işgali altında olduğu, yüz binlerce insanın yerinden edildiği belirtilen açıklamada, Abhazya'da yapılan sözde seçimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu, sonuçlarının ise meşru olmadığı kaydedildi.

Bakanlık, Rusya'ya askerlerini Gürcistan topraklarından geri çekme ve 2008'deki ateşkes anlaşmasına uyma çağrısında bulundu.

- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.