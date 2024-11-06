Gürdağ Tuğla Fabrikası yangın sonrası üretime geri dönüyor

Kısa süre önce Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda meydana gelen yangında üretime ara verilmek zorunda kalınmıştı.

Fabrika sahibi Mustafa Ersözlü tadilatın tamamlandığını belirterek, fabrikanın yeniden faaliyete girdiğini açıkladı.

Ersözlü’nün açıklaması şöyle:

Kısa bir süre önce tuğla üretim fabrikamızda meydana gelen büyük yangın hadisesi sonucunda fabrikamız ağır hasar almış ve üretimimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bu süreci atlatmamızda profesyonel hizmetleriyle zararlarımızın en kısa sürede giderilmesinde önemli rol oynayan Kıbrıs Kapital Sigorta'ya özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Sağladıkları destekle, maddi hem de manevi açıdan bize büyük bir güven vererek zararlarımızın hızla karşılanması ve hasarların giderilmesi adına gösterdikleri özveri ve çözüm odaklı yaklaşım, bu zor dönemi atlatmamızda kritik bir faktör olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde Kapital Sigorta ile çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.